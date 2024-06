Fontos újításra készül az Apple: gyerekjáték lesz a jelszavak kezelése

Az Apple a jövő heti fejlesztői konferenciáján, a WWDC-n mutathatja be új jelszókezelő alkalmazását, amely a gyártó készülékei mellett Windowson is elérhető lesz majd - írja a The Verge

A Bloomberg értesülései szerint a Passwords nevű alkalmazás célja az lesz, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a bejelentkezési adataik biztonságos kezelését. Az Apple már most is kínál hasonló szolgáltatást az iCloud Keychain segítségével, amely lehetővé teszi a jelszavak mentését és szinkronizálását különböző eszközök között, azonban az új app több biztonsági funkciót is kínál majd.

Az egyik legnagyobb újdonság, hogy a Passwords nemcsak az Apple saját eszközein lesz elérhető, hanem Windows PC-ken is működni fog. Ez jelentős lépés lehet azok számára, akik az Apple saját ökoszisztémáján túl a Windows-rendszert is használják.

A Bloomberg információi szerint az új alkalmazás az iOS 18, iPadOS 18 és macOS 15 rendszerekkel együtt debütál majd.

A Passwords képes lesz jelszavak generálására és tárolására, hasonlóan olyan népszerű jelszómenedzserekhez, mint például a LastPass vagy a 1Password. Emellett automatikus kitöltést biztosít majd felhasználónevekhez és jelszavakhoz is.

További funkcióként említik a kétfaktoros bejelentkezéshez használható hitelesítési kódok létrehozását is, ami hasonlóan működik majd, mint a Google Authenticator.

Az Apple június 10-én kezdődő rendezvényén várhatóan számos fejlesztést, és a legújabb iPhone operációs rendszert, az iOS 18-at is be fogják majd mutatni.

Pletykák szerint nagy bejelentések várhatóak az Apple mesterséges intelligencia fejlesztéseiről is. Ezen a területen jelentős lemaradásban van az amerikai vállalat, amelyet a ChatGPT-t piacra dobó OpenAI-al együttműködve dolgoznának le a jövőben.

Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images