Megtámadta Kurszk megyét az ukrán hadsereg, csapás érte az orosz vasutat

Mióta Ukrajna szövetségesei engedélyt adtak az ukrán haderőnek arra, hogy Oroszország nemzetközileg elismert területét támadják, előszeretettel élnek is ezzel a lehetőséggel az ukrán katonák. Belgorod és Kurszk megyék gyakorlatilag folyamatos támadás alatt állnak a határ túloldaláról.

A tegnapi nap folyamán Kurszk megyébe repültek át az ukrán drónok: egy vasútállomáson veszteglő dízelmozdonyt támadtak meg. A régi, csehszlovák gyártmányú gépet több drón is telibe találta, de számos haditechnikai eszközzel ellentétben nem tűnik úgy, hogy jelentős kár keletkezett volna benne.

FPV drones damaged a Russian locomotive that was used for military purposes in the Kursk region of the Russian FederationDear passengers, the station is final! pic.twitter.com/q1hURAMA8c