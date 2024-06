Váratlan helyen lendült ellentámadásba az ukrán haderő – Újabb fronton akadhat el az oroszok támadása?

Csasziv Jar Bahmut közelében, Donyeck megyében található. Az orosz csapatok már hónapok óta igyekeznek megközelíteni az ukrán várost, ennek egyik első lépcsője lett volna az előterében, tőle északkeletre fekvő falucska elfoglalása.

Csakhogy a legújabb felvételek szerint az ukrán csapatok visszaszorították az orosz egységeket, és visszafoglalták szinte a teljes települést.

Ukrainian forces recaptured most of and pushed Russian invaders back over the Chassiv Yar channel. #NewsMap