Ott támadta Ukrajna Oroszországot, ahol még sosem

Dróntámadás érte Észak-Oszétia–Alánia Köztársaságot, Oroszország egyik kaukázusi régióját.

Az orosz védelmi minisztérium szerint egy drónt semmisítettek meg szombat reggel Észak-Oszétia felett.

Szergej Menjajlo, a régió kormányzója Telegram-oldalán azt írta, hogy három pilóta nélküli repülőgépet lőttek le Mozdoknál, amelyek célpontja egy katonai repülőtér volt. A kormányzó szerint áldozatok és károk nincsenek.

BREAKING:A Ukrainian drone storm is striking the Mozdok airfield in North Ossetia, more than 1000 km from Ukraine.Russian long-range bombers are using this airfield, but it seems like they havent put up any serious air defense to protect it pic.twitter.com/GJSMWwCUeD