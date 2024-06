Egy hétig gyűjtötte az erejét Moszkva - Mindent elsöprő támadásra indultak az orosz légideszantosok

Az Ukrajinszka Pravdának nyilatkozó források szerint az orosz erők június 3. óta intenzíven próbálnak csapatokat összevonni a város "csatornanegyedének" külső épületeiben. Ez a terület a város az oroszok által megszállt Bahmuthoz legközelebb eső része, így stratégiai fontosságú mindkét fél számára.

Since about June 3, the Russian military has been trying to accumulate in the outer houses of the Kanal neighborhood in Chasiv Yar. This is the part of the city closest to the occupied Bakhmut, the sources of in the army tell. This town is strategic, and the @ukrpravda_news