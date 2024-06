Minden eddiginél fájdalmasabb orosz veszteségről adott hírt az ukrán hírszerzés: kilőhették a csúcsmodern SZU-57-est

Az oroszok nagy becsben tartott, ötödik generációs lopakodó vadászbombázó repülőgépét, az SZU-57-esek egyikét érhette támadás az ukránok részéről pénteken, ám a találatról csak vasárnap számoltak be az ukrán hatóságok. Az elmondások szerint Kijev az orosz-ukrán határtól mintegy 589 kilométerre található légitámaszpontot támadt meg Asztrahán régióban. A találatról műholdfelvételeket is közzétettek, amely szerint a csúcsmodern vadászgép pénteken még épségben állt a kifutópálya mellett, egy nappal később már számos kár látható: repedések és tűzkár keletkezhetett az SZU-57-esen.

The GUR claim to have hit and damaged an Su-57 at Akhtubinsk airfield overnight on the 7th June with a drone strike https://t.co/IeyjgZr4LU