Ritka beismerést tett Oroszország a történelmi veszteségről – Tombolnak a milbloggerek

A „Fighterbomber” Telegram-csatornát egy nyugalmazott orosz repülőtiszt szerkeszti, az orosz légierővel való kapcsolatai miatt pedig információi relatíve megbízhatónak számítanak az orosz-ukrán háborúban.

Most, a reggeli ukrán hírre reagálva a szerkesztő közzétette meglátásait – mellette pedig elismerte, Kijevnek valóban sikerült eltalálnia az ötödik generációs lopakodó vadászbombázót. Az orosz tiszt információi szerint a gép nem szenvedett közvetlen találatot, de a repeszek több ponton is megrongálták. Az orosz mérnökök jelenleg is vizsgálják, hogy helyreállítható-e a gép.

For the first time, Ukrainian drones appear to have scored a hit on a parked Russian Air Force Su-57 Felon. Satellite images released by the GUR show signs of damage around the Russian fighter at Akhtubinsk airfield in Astrakhan Oblast yesterday. pic.twitter.com/apPJGZeKno