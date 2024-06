Kritikus helyzet: közel ezer kilométeren árvízvédelmi készültség van érvényben, több út járhatatlan

MTI 2024. június 10. 13:25

Az intenzív esőzés következtében továbbra is áradnak a folyók és patakok Vasban, ahol tizenkét alsóbbrendű út vált járhatatlanná, a veszélyes útszakaszokat a rendőrség lezárta - írta a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a Facebook-oldalán. Az Útinform tudatta azt is, hogy a Duna áradása miatt több Pest vármegyei alsóbbrendű utat is lezártak. Mindeközben a vízügy csaknem négyszáz szakemberét mozgósította a Rába menti árvízi védekezéshez az ország egész területéről; Körmendnél hétfő este a valaha mért legmagasabb vízállás szintje körüli tetőzés várható a folyón.