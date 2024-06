Ramzan Kadirov, a csecsen vezető bejelentése értelmében az orosz erők három napi ostromot követően ellenőrzésük alá vonták a Szumi régióban található Rizsivka falut, miközben az ukrán fegyveres erők jelentős veszteségeket szenvedtek.

A mellékelt videón a csecsen erőktől megszokott felvételeket láthatjuk: a semmiből a semmibe lődöző katonákat és katonai célpont nélküli drónbecsapódásokat.

The Russian Armed Forces opened a new front - in the Sumy regionThe head of Chechnya, Ramzan Kadyrov, announced that Russian forces had taken control of the village of Ryzhevka, located on the border with the Kursk region, in three days; according to him, the Ukrainian Armed pic.twitter.com/UNpbahU7BX