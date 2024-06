Nagy dobással rukkolhat elő az Apple

Kulcsfontosságú esemény előtt áll az Apple. A vállalat éves fejlesztői konferenciáján (WWDC) várhatóan több fontos újítást is be fognak jelenteni, amelyekkel behoznák lemaradásukat a mesterséges intelligencia fejlesztésben, és pozitív irányba mozdítanák el az első negyedévben csökkenő eladásaikat. A CNN cikkében összeszedte, mire érdemes figyelni a konferencián.

AI minden mennyiségben

A generatív mesterséges intelligenciát kulcsfontosságú lehetőségnek tekintjük a termékeinkben, és úgy gondoljuk, olyan előnyökkel rendelkezünk, amelyek megkülönböztetnek minket

- mondta Tim Cook, az Apple vezérigazgatója a vállalat legutóbbi, május eleji eredménybeszámolóján, már belengetve az AI-fókuszú fejlesztéseket.

Múlt heti jelentések szerint az Apple az OpenAI-al együttműködve dolgozná ki saját mesterséges intelligencia funkcióit.

Az Apple az elmúlt időszakban feltűnően csendesnek bizonyult az AI-őrület alatt. Miközben a legtöbb nagy technológiai vállalat sorra jelentette be AI újításait, Tim Cook cége nem állt az élére az AI-fejlesztéseknek.

Ezen hátrány ledolgozása szempontjából kulcsfontosságú lehet a partnerség a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI-al.

Ugyan részletek még nem derültek ki arról, hogy pontosan mire használná a vállalat az AI-t, a CNN cikke szerint a legkézenfekvőbbnek az IOS-en elérhető hangalapú asszisztens, Siri okosítása tűnik. Ezen kívül a vállalat teljes ökoszisztémáját érinthetik a változások olyan, minden Apple eszközön elérhető alkalmazások formájában, mint az Apple Maps, iMovie vagy az iPhoto.

A versenytársak megoldásaiból kiindulva várható, hogy emailek megfogalmazására és más szövegalapú feladatokba is integrálni fogják az AI-t.

A generatív mesterséges intelligencia lehetőséget biztosít majd, hogy az iPhone-ok a felhasználók hatodik érzékévé váljanak, így pedig interakcióba léphessünk a körülöttünk lévő világgal

– értékelte a várható újításokat Thomas Husson, a Forrester piackutató cég elemzője.

Fókuszban a biztonság

Az Apple régóta élen jár a telefongyártók között a biztonság tekintetében, így biztosan ezen terület is szóba kerül majd az eheti konferencián. Különösen a mesterséges intelligencia rendszerek kapcsán fontos kérdés ez, ugyanis a nyelvi modellek működésében minden vállalatnak törekednie kell a nagyobb átláthatóságra.

A jelszavak kezelésére használható Apple Passwords nevű jelszókezelőről is jöttek már hírek iparági forrásoktól, amelyekkel a cég biztonságosabbá tenné a személyes jelszavak kezelését. A minden Apple eszközön és Windowson is működő alkalmazás lehetőséget nyújt majd a kétfaktoros azonosításhoz szükséges kódok generálására is.

Újítások a kiterjesztett valóságban

Az Apple várhatóan megújítja majd az egy éve bejelentett kevert valóság (mixed-reality) használó headsetjét, az Apple Vision Pro-t is.

A generatív mesterséges intelligencia vélhetően új felhasználási lehetőséget nyithat az oktatás és az orvostudomány számára a headset felhasználásában, ezzel együtt pedig tehetnek egy lépést a nagyobb személyre szabhatóság felé is.

Az újítások pozitívan hathatnak a több, mint 1,7 millió forintos eszköz eladásaira, amelyek az adatok alapján eddig nem festenek túl fényesen.

