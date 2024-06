Videó: szabályosan szétszedték az orosz drónok az amerikai Bradleyt – Egyszerre négy UAV támadt rá a páncélosra

Friss felvétel jött az ukrajnai háborúból egy amerikai gyártmányú M2 Bradley lövészpáncélos haláltusájáról. Az IFV-re legalább négy orosz drón támadt rá egyszerre: a gépet alaposan megszórták kézigránátokkal a pilóta nélküli repülőgépek.

A videó két részletből áll: az elsőn a drónok a csatában lévő IFV alá dobálnak gránátokat, ezután pedig az elhagyott, üres Bradley búvónyílásain át hajigálnak be robbanószereket. Azt nem tudni pontosan, a két felvételrészlet közt mi történt, azon kívül, hogy a jármű súlyos károkat szenvedett, legénység elmenekült belőle.

Whether it be a Bradley (here), a T-72, or any number of other Armored vehicles, a $500 drone dropping a $50 grenade just isnt to be trifled with. Closing the hatches would be a start, though. pic.twitter.com/ozpOYmnmlU