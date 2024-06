A háború sújtotta Ukrajnában az építkezés eszköz, nem végkifejlet

A Dél- és Nyugat-Ukrajnában történő építkezések és beruházások megerősíthetik a jelenlegi gazdaságot annak érdekében, hogy a megtámadott ország a hátán tudja cipelni a háború súlyát, valamint felgyorsíthatják a nemzetgazdaság központjának nyugatra és délre történő, elkerülhetetlen áthelyezését. A projekt sikeréhez megerősített légvédelemre és több munkaerőre van szükség.

Az elmúlt évben az Ukrajna újjáépítésével kapcsolatos retorika a korábbi optimistáról óvatosabb hangnemre váltott. Kevés szó esik viszont továbbra is arról, hogy már most el lehet készíteni azokat a terveket, megtenni azokat a beruházásokat, amelyek egyrészt megerősíthetik Ukrajna gazdaságát a háborús időben, másrészt hozzájárulhatnak az ország elkerülhetetlen újrapozícionálásához egy nyugat-orientált gazdaság felé.

2023 elején, amikor Ukrajna teljes felszabadítása nemcsak valószínűnek, hanem küszöbön állónak tűnt, gyakran szó esett a Marshall-tervről – ez Amerika 1948-as projektje, melynek célja volt Nyugat-Európa újjáépítésére - és arról, hogy egy ilyen megoldás Ukrajnában is hasonló eredményekkel kecsegtet. Most az újjáépítésről szóló egyeztetések inkább a kulcsfontosságú szektorokra összpontosítanak - például Ukrajna építőanyag-ellátási képességre -, de gyakran megakadnak a részletek miatt, vagyis nem tudnak a felek dűlőre jutni arról, hogy pontosan hol és mit akarnak építeni.

Amerikai gazdaságfejlesztési szakemberként és ukrajnai üzletemberként soha nem szerettem az "újjáépítés" kifejezés használatát. A cél ebben a helyzetben - a történelmileg releváns területek kivételével - nemcsak az kellene, hogy legyen, hogy újjáépítsük azt, ami elpusztult, ott, ahol volt, úgy, ahogy volt, hanem inkább az, hogy felépítsük azt, amire szükség van, ott, ahol szükség van rá, és jobban, mint korábban. Szóval a háború első évében én nem is használtam az „újjáépítés” kifejezést, helyette inkább az „építés” szóval éltem.

Mivel szerintem még a háború felénél sem tartunk, inkább arról kéne beszélgetnünk, hogy mit lehet tenni rövid és hosszú távon Ukrajna nagyobb önállósága és gazdasági jóléte érdekében. Ukrajna hosszú és rövidtávú érdekei is azt kívánják meg, hogy a jelenlegi fenyegetések elhárítása mellett a jövőbeli lehetőségekre is gondoljunk, és terveket készítsünk arról, hogyan tudjuk a legjobban kihasználni az országba érkező befektetéseket.

Persze nem egyszerű jelenleg hosszú távra tervezni, mert sok olyan változó van az egyenletben, amely befolyásolhatja Ukrajna jelenlegi földrajzi határait. Van egy hosszabb távú forgatókönyv, amely tűzszünettel számol, ennek következtében pedig a Kelet- és Nyugat-Németországhoz hasonló berendezkedés jöhet létre. Vagyis Ukrajna évtizedekig megosztott lehet; ez tarthat egészen addig, amíg a most kialakulóban lévő hidegháború véget nem ér. Vannak persze más forgatókönyvek is; egyesek inkább Ukrajnának kedveznek, és olyanok is vannak, amelyek kevésbé, de szerintem az az eshetőség nem tűnik valószínűnek, hogy egész Ukrajna a Kreml ellenőrzése alá kerül. Sőt, én úgy látom, hogy a gazdasági tervezés egy olyan eszköz, melynek segítségével az utóbbi a forgatókönyvet a jelenleginél is kevésbé valószínűvé tehetjük. A gazdasági tervezésnek és gazdaságpolitikának ugyanis fontos szerepe van a háború kimenetelének befolyásolásban.

Akár teljes, jelenlegi méretében, akár jelentősen csökkent területtel rendelkezik majd a jövő Ukrajnája, a nyugati és déli régiók biztosan fontosabb szerepet fognak játszani az ország iparában és gazdaságában. A mai Ukrajnában, különösen 2014 előtt, az ország sokkal népesebb és fejlettebb volt keleten. Ennek oka részben az erőforrások elérhetősége volt ebben a régióban - maga a Donbasz elnevezés is az ottani szénmedencéről származik -, de a felvevőpiacok is közelebb voltak ehhez a régióhoz. Ukrajna elsősorban Oroszországgal kereskedett korábban, ez a 2014-es invázióval kezdett csak megváltozni, és a 2022-es teljes körű invázióval véget is ért a két ország közti kapcsolat. Nem tudni, hogy valaha újraindul-e ez a kereskedelmi csatorna.

Az ország nyugati felére, melyet meghatározásom szerint a Kijev és Odessza közti vonaltól lehet értelmezni, általában úgy gondolnak az emberek, mint Ukrajna szebb és legelősebb része, különösen igaz ez a délnyugati sarokra a hangulatos Kárpátokkal. A természet és a történelmi városok, látnivalók turisztikai szempontból is vonzóak. Számos tekintetben ez teszi ideális helyszínné ezt a térséget Ukrajna egyre ígéretesebb informatikai ágazatának; ahhoz hasonló a terület, mint amilyen az amerikai Nyugat volt az 1980-as években, mivel olyan életminőségi jellemzőket kínál, amelyek sok fiatal számára vonzóak.

Ez a terület határos az EU-val is: Románia délen, Magyarország, Szlovákia és Lengyelország pedig nyugaton. Jelenleg azonban az infrastrukturális összeköttetések meglehetősen gyengék nyugat és dél felé, és ebben rejlik jelentős lehetőség nemcsak a jövőre, hanem a jelenre nézve is.

Minél inkább délnyugat felé megyünk az országban, annál távolabbinak érezzük a háborút, és annál nagyobb a biztonságérzetünk. Ezt láthatjuk számos határátkelőhelynél is, ahol naponta több száz ukrán nő, néha gyerekekkel, utazik oda-vissza. Sok külföldön élő ukrán látogat rendszeresen Ukrajna nyugati részébe, akár heteken át is ott tartózkodnak. Egyedül az energetikai infrastruktúra elleni orosz csapások miatt lehet veszélyes a helyzet, mivel ezek az egész országban kiemelt célpontot jelentenek.

A sebezhetőség lefedését valószínűleg még több légvédelmi rendszer jelenti majd, köztük ukrajnai fejlesztésű légvédelmi rendszerek, de a NATO-nak szerintem inkább azt kellene megvizsgálnia, hogyan tudna légi fedezetet biztosítani Ukrajna ezen részei felett, ahogyan az USA, az Egyesült Királyság és Franciaország tette, amikor Irán a múlt hónapban több tucat rakétát lőtt ki Izraelre. Bármely légi eszköz több száz kilométerre lenne az orosz radarok képernyőitől, és felszabadíthatná az ukrán légvédelmet, hogy jobban összpontosíthasson az északi és keleti frontokra, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

Ha tehát a déli és nyugati kulcsfontosságú infrastruktúra védelme biztosítva lenne, lehetőség nyílna arra, hogy érdemi fejlesztések induljanak Ukrajna jelenlegi és jövőbeni igényeinek kiszolgálására. Ide tartozik többek között a védelmi ipar, az energiaipar, az építőanyagok és az IT-szektor.

A helyzet rámutat arra is, hogy nagyobb létszámú munkaerőnek kell visszatérnie Ukrajnába, ahol - különösen az építőiparban - kifejezett munkaerőhiány alakult ki. Az ország nyugati felének megnyitása a feldolgozóipar felé nemcsak munkahelyeket kínál mind a férfiak, mind a nők számára, hanem bőséges új lakásépítésre is szükség lehet. A munkahelyek és az új lakások vonzóbbá tennék az Ukrajnába való visszatérést az országon kívül maradt milliók számára. Ez előnyösebb felhasználása lenne az EU-s forrásoknak is, melyből erős és ellenálló Ukrajna építhető fel, ahelyett, hogy a menekültek támogatására fordítjuk ezeket az összegeket.

Ukrajnának alig kevesebb mint 10 munkavállalóra van szüksége egy egyenruhás katona eltartásához. Ha feltételezzük, hogy az országon kívül tartózkodó 6 millió ukránnak legalább a fele képes dolgozni, akkor azzal tudunk számolni, hogy ha az országot elhagyó ukránok visszatérnének, akkor a gazdaság további 300 000 egyenruhás katonát tudna eltartani, külföldi segítség nélkül. Lehet, hogy nem mindenki munkaképes, aki visszatér az országba, viszont fogyasztók, és minden gazdaság motorja elsősorban a fogyasztás.

Szóval ahelyett, hogy Ukrajna újjáépítéséről beszélünk, mint valami háború utáni, elméleti dolog, már most el tudjuk kezdeni Ukrajna újrapozicionálását az ország valószínű jövője felé; egy olyan jövő felé, amelyben a növekedés délre és nyugatra koncentrálódik.

Ha így teszünk, nem vonunk el forrásokat a középső és keleti területekről, sőt, inkább hozzájárulunk a fejlesztésükhöz. Minden, ami egyrészt támogatja az ország hadviselő képességeit, másrészt befektetéseket és fogyasztást hoz az ukrán gazdaságba – inkább előbb, mint később – az egész ország számára hasznos lesz, teljesen függetlenül attól, hogy milyen formában lesz 10, 20, 30 év múlva.

A szerző Thomas J. Gallagher, amerikai származású, Ukrajnában dolgozó üzletember, gazdaságfejlesztési szakember.

