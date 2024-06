Furcsa dolgot csináltak az oroszok a Moszkvába szállított Abrams tankkal mindenki szeme láttára

Oroszország egyre több nyugati harcjárművet szállít Moszkvába, illetve Oroszország különféle nagyvárosaiba. Legalább egy amerikai M1A1 SA Abrams harckocsi is Oroszországban van, ahol a győzelmi napi ünnepségen a nyilvánosság is megnézhette a zsákmányt, de egyre valószínűbb, hogy legalább még egy amerikai tankot kiállítottak az orosz lakosság elé.

Az alábbi fotó a napokban bukkant fel: az ukránok szerint a korábban zsákmányolt M1A1-est átfestették az oroszok, de jó eséllyel egy másik harckocsit láthatunk a fényképen. Érdekesség, hogy a harckocsi M256-as lövegével valami nagyon nem stimmel: valamiért fejjel lefelé van rajta a fegyverrendszer füstgáz-elszívó hengere.

I am still confused as to how the hell the Russians managed to mount the M256 main gun upside down after repainting the destroyed M1A1 Abrams displayed in Moscow. pic.twitter.com/aTeueADMwH