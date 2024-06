Kína már dörzsölheti a tenyerét: máris súlyos válsággal kell szembenéznie az új elnöknek a szomszédban

Tajvanban május 20-án iktatták be ceremoniális eseményen az új elnököt, Laj Csing-töt. Az államfő ciklusának kezdete azonban már rögtön az elején súlyos válsággal néz szembe – számolt be a Nikkei Asia.

2024 januárjában tartottak választásokat Tajvanban, ahol az Amerika-barát Demokratikus Progresszív Párt (DPP) jelölte kapta a legtöbb szavazatot. Az államfői győzelem mellett viszont nem sikerült a parlamentben is többséget elérni, így sejthető volt, hogy a nehéz évek várnak Laj Csing-töre. A kormánypárt félelmei gyorsan be is igazolódtak, szinte azonnal belpolitikai feszültségeket okozott a pártok ellenállása.

A feszültséget most egy olyan törvényjavaslat okozza, amely szerint a korábbiaknál nagyobb felhatalmazást kapnának a törvényhozók.

A DPP-vel szemben Kínával barátságosabb álláspontot képviselő Kuomintang (KMT) és a Tajvani Néppárt egy olyan elképzelést akarnak keresztülvinni a parlamenten, amely súlyos vitákat szült. A feszültség verekedéseket eredményezett a törvényhozás épületében, ahol a kormánypárti és az ellenzéki képviselők estek egymásnak. A javaslat lényege az lenne, hogy a büntethetővé teszi a „parlament megvetését”, miközben a törvényhozók az eddigieknél nagyobb ellenőrzési joggal rendelkeznének. Ennek részeként meghallgatásra hívhatnának be különböző tisztségviselőket, valamint magát az elnököt is. A DPP szerint a javaslat kizárólag a kormányzati működés ellehetetlenítésére irányul.

Az országban a kormánypárt attól tart, hogy a többségben lévő ellenzék hatalmas összegeket követelhet magának olyan projektekhez, amelyek kizárólag a saját körzetükben lehet alkalmas a népszerűségük növelésére. A válság az eddigieknél nagyobb veszéllyel is fenyeget: tartanak attól, hogy nem sikerül majd a fegyverkezési programot megvalósítani.

A problémák már Tajpej legfontosabb szövetségesei figyelmét is felkeltette, amerikai képviselők már figyelmeztették a tajvani ellenzéket, hogy fejezzék be a hatalmi játszmázásokat.

A tajvani belpolitikai viszálynak Kína örülhet a legjobban, ugyanis a belpolitikai instabilitás egyértelműen az ő kezükre játszik. Peking vitatatja a sziget kvázi független működését, szerinte a szárazföld egyértelműen Kínához tartozik. Május végén nagyszabású katonai hadgyakorlatba kezdtek Tajvan körül, amellyel jelezte a területi igényeit.

