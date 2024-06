Nem jött be az orosz tankfejlesztés: ripityára robbantották a teknőstankot az ukrán drónok

Néhány hete jelentek meg az első fotók több orosz harckocsiról, melyre kezelőik hatalmas, kisebb ház méretű és arra hasonlító fémketreceket szereltek. A megoldástól azt remélik, remélték a harckocsizók, hogy megfogja az ukrán drónokat, páncéltörő rakétákat, mivel a „külső burok” és a harckocsi páncélteste közt hatalmas hézag van. Nem egy ilyen tank fémketrece alá beraktak egy elektronikus harcászati zavaróberendezést is, kifejezetten a drónok munkájának megnehezítése végett. A megoldás kifejezetten Krasznohorivka-Marinka térségében elterjedt, az ukránok el is nevezték az orosz gépeket „teknőstanknak.”

A rendszer működőképességéről itt írtunk részletesen:

Most úgy néz ki, újabb „teknőstankot” lőttek ki az ukránok: sikerült berepülni egy drónnal a külső védőburok alá, majd egyetlen találattal áttörni a harcjármű páncélzatát.

Donetsk Oblast, a Ukrainian FPV munition with an improved warhead flies into a Russian turtle tank, penetrating its armor and causing a catastrophic ammunition cookoff. pic.twitter.com/rh1B5aaoJv