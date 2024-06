Súlyos veszteséget szenvedett Izrael: oda egy csúcsmodern Hermes 900-as

A rendelkezésre álló információk szerint a Hezbollah Libanon déli, hegyekkel tarkított vidékén, Deir Hifa falu közelében szúrta ki és lőtte le az izraeli pilóta nélküli repülőgépet.

A Hermes 900 Izrael egyik legmodernebb, saját fejlesztésű drónja. Bár hivatalosan a jármű feladata a felderítés és megfigyelés, képes szállítani négy darab Spike tankelhárító rakétát is.

HEZBOLLAH SHOOTS DOWN $10 MILLION ISRAELI DRONEThe group claimed responsibility for shooting down an Israeli Hermes 900 drone over southern Lebanon. It marks the 5th Israeli drone downed since October 8.Videos show the burning drone after it was intercepted by a pic.twitter.com/Bs0TRYFxMR