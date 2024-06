A totális összeomlás szélére sodródott Ukrajna egyik kulcsterülete – Megvalósulni látszik a „legrosszabb forgatókönyv”

A Kyiv Independent számolt be iparági szereplőkkel készített interjúk segítségével mutatta be az energetikai szektor helyzetét Ukrajnában. A beszámolók alapján a helyzet kritikus, szinte a totális összeomlás felé tart.

Kijev korábban több lehetséges forgatókönyvet is készített arra az esetre, ha Moszkva elkezdené direkt az energiaellátó hálózatot támadni. A „legrosszabb eshetőség” azzal számolt, hogy a polgári lakosságnak akár napi 20 órás áramkimaradásokkal is kellene számolnia – ezt a legnagyobb ukrán magántulajdonú vállalat, a DTEK ügyvezető igazgatója mondta el. A cég figyelembe vette, hogy Ukrajna hiányossággal küzd a légvédelem területén és a helyreállításhoz szükséges költségvetési keret sincs meg.

Tavasszal az oroszok rendszeresen vették célba az energiatermelő üzemeket Ukrajnában, amely jelentősen megkárosította a hálózatot, szélsőséges esetben az is előfordulhat, hogy mindössze 10 százalékra zuhan be az energiatermelési kapacitás az országban. A hiányosság belátható időn belül az ukrán alapellátást és az ország védelmében kritikus fontosságú hadiipart is érintheti.

Ez most nagyon közel áll a realitáshoz. Ami azt illeti, hogy mi fog történni ezen a télen, nagyon gyorsan a legrosszabb forgatókönyv felé tartunk

– mondta Dmitro Szaharuk, a DTK vezetője.

Az oroszok a tavaszi hadjárat során elérték, hogy a 2024 elejei 18 GW kapacitás mostanra 9 GW-re csökkent, a fogyasztók naponta órákra áram nélkül maradhatnak. Az iparági szereplők szerint a kieső mennyiséget szinte lehetetlen lesz pótolni a télig, ezért arra kell számítani, hogy a termelési egységeket is hátrányosan érinti majd a kieső energiamennyiség. A beszámoló szerint még a legjobb lehetséges kimenetel is problémás lehet: ekkor sikerül megvédeni minden energiatermelő egységet a jövőben és külföldről energiát beszerezni. Ekkor sem sikerülhet a szükséges mennyiségben pótolni a korábbi veszteségeket. Ukrajnának körülbelül 120-150 napja van felkészülni a következő fűtési szezonra, addig kell megpróbálnia mindent a károk helyreállításáért.

A probléma viszont kettős: ameddig nincs meg a szükséges légvédelmi kapacitás, addig az energiatermelő egységekre sem fog áldozni Kijev, mivel azok nem védettek.

A helyzet – átmeneti – megoldását a szomszédos, közép-európai országokból pótolt energiával képzelik el. A hosszútávú stratégiákhoz azonban megkerülhetetlen a nyugati szövetségesek finanszírozása, mivel a teljes szektort újjá kell építeni.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images