Így reagáltak Amerikában a Biden fia elleni ítéletre: igazságos döntés vagy áldozati bárány?

A múltbéli drogfüggőségéről nyíltan beszélő Hunter Biden elleni ítéletre kedden számos reakció érkezett a CNN összeállítása alapján. Joe Biden demokrata elnök saját igazságügyi minisztériuma indított eljárást a fia ellen, a politikus pedig azt ígérte, nem fog kegyelmet nyújtani fiának.

Elfogadom az ügy végkimenetelét, és továbbra is tiszteletben tartom a bírósági eljárást, mivel Hunter megfontolja a fellebbezést.

Az újraválasztásért induló elnök végig megtartotta a távolságát a tárgyalástól, így ő nem, csupán a first lady, Jill Biden jelent meg a delaware-i szövetségi bíróságon az ítélet kihirdetésének napján is.

Ebben az országban senki sem áll a törvények felett. Mindenkinek felelnie kell a tetteiért, még ennek a vádlottnak is

- ezt már David Weiss, a Hunter Biden elleni vádat képviselő különleges ügyész nyilatkozta, akit Merrick Garland demokrata igazságügyi miniszter választott ki a feladatra, és eredetileg Donald Trump nevezett ki.

A demokrata politikusok szinte kivétel nélkül az eljárás átláthatóságát és pártatlanságát emelték ki,

egyúttal szembeállították Biden elnök igazságszolgáltatáshoz való hozzáállását a New Yorkban elítélt elődje, Donald Trump nyilatkozataival.

A republikánusok az egész igazságszolgáltatási rendszerünket és a jogállamiságot támadják, mert nem tetszik nekik egy ügy kimenetele. Eközben az Egyesült Államok elnökének fiát vád alá helyezték, és egyetlen demokratát sem hallok, aki felháborodna

- közölte Jamie Raskin demokrata képviselő. Mike Johnson republikánus házelnök ezzel szemben jóval kritikusabban fogalmazott:

Továbbra is követelni fogjuk a Biden család elszámoltatását a korrupt üzleti ügyleteik miatt

- jelentette ki Johnson.

The biggest crimes of the Biden Crime Family remain untouched. Millions of dollars from foreign influence peddling into Joe Bidens bank account.Hunter Biden just became the Deep States sacrificial lamb to show that Justice is balanced while the other Biden crimes remain {:url}