Lecsapott a rettegett orosz Iszkander rakéta – Teljesen letarolta az ukrán állásokat

A geolokáció alapján a szovjet gyártmányú Sz-300-as légvédelmi rakétarendszer Polivjane térségében, mintegy 12 kilométerre Mirhorodtól, és több mint 130 kilométerre a frontvonaltól állomásozott. A távolság ellenére egy orosz felderítő drón sikeresen felmérte a célpontokat, majd a felvétel alapján Moszkva több Iszkander-M típusú ballisztikus rakétát is kilőtt a falu melletti mezőn található rakétarendszerre.

A támadásban megsemmisült egy 5N66 NVO kismagasságú, mobil célfelderítő radar (NATO kódnevén „Clam Shell”) és három darab légvédelmi rakétaindító, illetve számos kiszolgálójármű.

New successful Russian DEAD Mission. Russians destroyed at least 3x Ukrainian 5P851A S-300PT-1A TELs, and a 5N63-1/5N66M Radar on a 40V6M Mast.Likely Dniprovetsk Region, where today Russian Iskander-M Impacts were visible and recorded. pic.twitter.com/kLHsAc5I0n

Általában egy Sz-300 rakétaezred négy rakétaosztályból (ütegből) épül fel, egy ilyen osztály 3 indítóegységet, egy kismagasságú felderítőradart és egy célmegvilágító és rávezető állomást tartalmaz.

A támadás lényegében egy egész rakétaosztályt megsemmisített.

Nem sokkal később a mirhorodi katonai légibázist is találat érte: a támadás során egy Szu-27-es vadászbombázó semmisült meg.

Seems like we got confirmation for Mirgograd Airbase.Russians seem to have targeted a Ukrainian (decoy?) SU-27?, using Tornado-S/Iskander-M 49.9314839, 33.6284111Next to it, at 49.9307175, 33.6288087, there are destroyed airframes. https://t.co/GtebtiGVVd