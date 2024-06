Orosz származású terroristák akartak robbantani Amerikában - Még időben léptek a hatóságok

Hat tádzsik származású, orosz nemzetiségű személyt vettek őrizetbe az amerikai hatóságok három nagyvárosban, akik terrortámadást terveztek az Egyesült Államok ellen – írja a New York Post.

A gyanúsítottak vélhetően kapcsolatban álltak az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel, talán ugyanazzal a cellával, amelyik a moszkvai Crocus City Hall elleni merényletet is kivitelezte.

az FBI már áprilisban figyelmeztetett: van rá esély, hogy Washington ellen is hasonló támadás készül.

Az amerikai hatóságok hónapokon át figyelték meg a gyanúsítottakat, bizonyítékuk van arról, hogy a tádzsik személyek bombatámadást terveztek.

A bevándorlók egy része Amerika déli határán jutott be az országba, azt is vizsgálják most a hatóságok, segítették-e embercsempészek a potenciális terroristák munkáját.

