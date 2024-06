Őrült térkép jelent meg Oroszországban, Magyarország határát is érinti

Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese egy olyan Oroszország térképet osztott meg, amelyen Ukrajna teljes területe Oroszország részét képezi,

így az határos többek között Lengyelországgal és Magyarországgal is.

Russia's Medvedev shares a map of Russia with Ukraine included within its borders up to Poland. pic.twitter.com/lzOtrPQzLR