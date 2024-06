Elköltözik a Revolut

London pénzügyi negyedébe költözteti központját a Magyarországon is népszerű Revolut fintech – számol be a CNBC

A pénzügyi startup a számos banknak otthont adó Canary Wharfra, a YY London épületbe költözik majd, 10 éves bérleti megállapodást írtak alá összesen négy emeletre. Ez az is jelenti, hogy a vállalat 40%-kal bővíti jelenlegi irodájának méretét.

A cég közleménye szerint a lépés hátterében az áll, hogy demonstrálni szeretné a vezetés a „brit piac iránti elkötelezettségét.”

A Revolut egyébként még mindig nem kapta meg Nagy-Britanniától a 2021-ben igényelt banki licencet: ha zöld utat kapnak, hiteleket és hitelkártyákat is tudnak majd ajánlani brit ügyfeleiknek.

A Revolut központja jelenleg is Nagy-Britanniában van, de közben az EU-s piacon is aktívak: az Európai Központi Banktól már 2021-ben kaptak pénzintézeti jogosítványt. EU-s székhelyük Litvániában működik, a magyar ügyfeleket is innen szolgálják ki.

Címlapkép forrása: Shutterstock