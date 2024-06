Hiába az orosz bombázások, van amiből nem lehet kizökkenteni Ukrajnát - Élesben vetették be a vadiúj fejlesztésű fegyvert

Az X-en (korábban Twitter) jelent meg egy felvétel a vadiúj ukrán fejlesztésről, ami egy merev szárnyas drón, ugyanakkor rendhagyó módon feladata nem a felderítés, vagy a kijelölt célpontba csapódás.

Az új fegyver újrahasználható "bombázóként" működik.

A videón az látszik, amint az infrakamerával felszerelt drón két aknagránátot dob le egy kisebb orosz lőszerlerakatra.

Ukrainian forces from the Khorne Group have fielded a new fixed-wing bomber drone for night missions, equipped with a downward-facing IR spotlight and camera. Seen here conducting a successful nighttime bombing run on a Russian ammunition cache. pic.twitter.com/Aoqs0sLoTx