Ilyen nincs: megtiltották az IDF-nek a modern tüzérség használatát a libanoni határon, megoldották hát máshogy

A libanoni iszlamista Hezbollah a tavaly októberi terrortámadás óta változó mértékben, de jelentősen aktívabban támadja Észak-Izraelt, melynek következtében több tízezer izraeli telepesnek kellett elhagynia otthonát. Jeruzsálem válaszul bombázni kezdte a Hezbollah állásait, és előretolt bázisokat létesített a határ közelében, akadt azonban egy kis probléma.

A közvetlenül a határ mellett felhúzott izraeli bázisok számára nem engedélyezték azt, hogy tüzérségi gyújtóbombákkal tisztítsák meg a határ túloldalán burjánzó növényzetet. A fronton lévő bázisok esetén egyáltalán nem ritka az, hogy a katonák felégetik az aljnövényzetet és kidöntik a fákat, hiszen egyéb esetben az ellenség ezeket használva közel juthatna hozzájuk. Mivel a tüzérséget nem vethették be és a határon sem mehettek át, az IDF katonái új megoldáshoz nyúltak.

