Ilyet még nem láttunk - Vadiúj fegyvert tesztelt a világ egyik legerősebb hadereje

A Kemankes 2-es robotrepülőgép (a köznyelvben cirkálórakéta) egy kifejezetten kis méretű fegyver, hatótávolsága a török források szerint 200 kilométer körül mozog és egy órát képes a levegőben tölteni.

A robotrepülőgép érdekessége a videó alapján azonban nem is kis mérete, hanem az, hogy valódi "repülőgépként" képes leszállni.

A "cirkálórakéták" nem hordoznak egyéb fegyvereket, hiszen ők maguk csapódnak be a célpontba, annak elvétése esetén pedig adott ponton megsemmisítik magukat, éppen ezért nem is szokták őket futóművel felszerelni.

Turkish Mini Smart Cruise Missile Bayraktar KEMANKEŞ 2 during its second system verification test.Note that the missile made a landing after completing the test.The missile has an endurance of about an hour and an operational range exceeding 200 kilometers. pic.twitter.com/XZVJk4ccAv