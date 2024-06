Soha nem látott videó: kilőtték Oroszország egyik legmodernebb rendszerét

A Telegrammon közzétett beszámoló szerint a hadviselés történetében először mértek csapást egy ilyen rendszerre. A leírás szerint az ukrán különleges erők 3. ezredének drónkezelői szúrták ki a távközlési állomást és egy kamikaze drón segítségével csapást mértek rá.

A támadás következtében

megszakadt a kommunikáció a parancsnokság és az ellenséges hadsereg egységei között.

A támadásról készült felvételt is mellékelték a bejegyzéshez.

SSO hit the newest communication station of Russia R-416ГМ. For the first time in the history of war. https://t.co/uhLorvF7am