Szupermodern tankot fejleszt Európa: lehull a lepel a Leopard 2 A-RC-ről

A francia Nexter és a német Krauss-Maffei Wegmann évek óta dolgoznak egy közös francia-német harckocsi létrehozásán a KNDS vegyesvállalat ernyője alatt, a következő változatot az Eurosatory 2024 védelmi ipari kiállításon mutatják majd be.

A járműtípus nagy újítása lesz, hogy személyzet nélküli tornyot kap, illetve cserélhető lesz a platform elsődleges fegyvere is. Fel lehet szerelni majd a Rheinmetall 120 milliméteres, 130 milliméteres, illetve a KNDS 140 milliméteres harckocsiágyújával is. A gépben lesz automata utántöltő rendszer is, amely 10 másodpercen belül három lövést is le tud majd adni. Egy önálló indítórendszer segítségével páncéltörő rakétákat is ki tud majd lőni.

A KNDS azt ígéri: az új harcjármű védettsége, túlélőképessége is nő majd, páncélzata moduláris lesz, ami azt jelenti, hogy a sérült részeket könnyen ki lehet majd cserélni rajta, illetve kap aktív védelmi rendszereket is, melynek célja a járműre kilőtt lövedékek elfogása. A harcjármű személyzete mindössze 3 fő lesz, súlya 60 tonna. Mintegy bónusz, hogy a harcjármű kap egy új, alacsony fogyasztású motort is.

Presenting a revolution in tank warfare. The German/French Leopard Tank 2A-RC 3.0. The tank has an unmanned turret and weighs only 60 tons pic.twitter.com/if1qGPwRNT — Viper () June 13, 2024

A Leopard 2 A-RC alighanem elsősorban a Rheinmetall KF51 Panther harckocsijával, illetve a Lengyelországban, Romániában gyártott K2 Black Pantherrel konkurál majd az európai piacért.

Címlapkép forrása: Getty Images