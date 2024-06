Új kutatás figyelmeztet: a szélsőséges időjárás súlyos hatással lehet a sportrendezvényekre

A Journal of Science and Medicine nevű folyóiratban megjelent tanulmány szerint, a sportolók, a személyzet és az eseményre ellátogató nézők is veszélyben lehetnek az egyre extrémebb felmelegedésnek köszönhetően.

Ahogy az éghajlatváltozás miatt világszerte emelkedik a hőmérséklet, a szélsőséges hőségnek való emberi kitettség egyre nagyobb közegészségügyi kihívást jelent

– mondta Hannah Mason, a James Cook University óraadója és a tanulmány egyik vezető szerzője.

A kutatócsapat megállapította, hogy a hőséggel kapcsolatos megbetegedések közvetlen kapcsolatban állnak a világszerte növekvő hőmérséklettel.

A kockázat azon sportolók esetében a legnagyobb, akik állóképességi sportokban, például futásban és kerékpározásban versenyeznek, vagy valamilyen betegségben szenvednek.

Mason szerint a versenyzők és a nézők nagy kitettsége az extrém időjárásnak akár a versenyek eltörléséhez, vagy tömeges balesetekhez is vezethet.

A helyszínt biztosító orvosi stábon túl akár a környékbeli egészségügyi ellátátásra is hatással lehetnek a hőség okozta balesetek.

A nagy hőség, tömegrendezvényekkel kombinálva, kiemelt hatással lehet a helyi egészségügyi szolgáltatásokra, például a kórházakra, potenciálisan túlterhelve azokat

– magyarázta Mason a helyzet jelentőségét.

Szerinte sok eset már az esemény helyszínén kezelhető lenne, ezáltal megvédve az egészségügyi rendszert a túlterheléstől.

A 2032-es nyári olimpiát és paralimpiát Brisbane-ben fogják megrendezni, de a nyilvánosan közzétett tervek nem tartalmaznak semmilyen megfontolást a szélsőséges hőségnek való kitettséggel kapcsolatban

– mondta Mason a 8 év múlva megrendezésre kerülő olimpiáról, amelyen a várt hőmérséklet az amerikai és európai nyári csúcsokhoz hasonló is lehet majd. A tanulmány szerint a szervezőknek még van ideje felkészülni és lépéseket tenni a rendezvények biztonságossá tételének érdekében.

Címlapkép forrása: Getty Images