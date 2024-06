Ukrán hírszerzés: súlyosan leszerepeltek az orosz Sz-400-asok, bevetették a csúcsmodern „Prométheuszt”

Az ukrajnai háború során Moszkva több alkalommal is kénytelen volt szembesülni azzal, hogy az Sz-400-as légvédelmi rakétarendszer nem képes megfelelő védelmet nyújtani. Az ukrán csapások következtében már több indítóállványt, radart és parancsnoki állást is vesztettek az oroszok. Budanov elmondása szerint a Kreml is érzékelte az érzékeny veszteségeket, ezért a krími utánpótlások fő ütőerének számító Kercsi hídhoz telepítették a még újabb, Sz-500-as rakétarendszert.

Láttuk, hogy a legújabb Sz-500-as elemek megjelentek a megszállt Krímben. Ez egy meglehetősen kísérleti alkalmazás lesz. De már ott vannak

– mondta el a HUR vezetője.

