Figyelmeztetnek: új járvány robbanhat be

2023 szeptemberében Párizsban többen is megbetegedtek a szúnyogok által terjesztett dengue-lázban. Az eset két okból is figyelemre méltó: egyrészt ez volt az eddigi legészakibb járványkitörés, másrészt pedig egyik érintett sem utazott a közelmúltban olyan területre, ahol a vírus gyakori. Utóbbi azt bizonyítja, hogy a dengue-láz már Észak-Európán belül is terjedhet.

Franciaország több mint 10 millió sportolót, nézőt és hivatalos személyt vár az idei nyári olimpiára. A francia kormány tisztában van a dengue veszélyével, ezért Párizsban több száz helyszínen rendszeresen ellenőrzik a dengue-fertőzést terjesztő szúnyogok jelenlétét.

Egy ekkora tömegrendezvény magában hordozza annak a veszélyét, hogy a betegségnek kitett résztvevők szuperterjesztőkké váljanak.

A szuperterjesztő régóta ismert fogalom a járványtanban. Azon fertőzött személyek, vagy kisebb csoportok tartoznak ebbe a kategóriába, akik egymagukban rengeteg más ember megfertőzéséért felelősek. A CNN által szemlézett, Nature folyóiratban megjelent tanulmány szerint Kínában, Hunan tartományban a Covid-megbetegedések 85%-áért az emberek mintegy 15%-a felelős.

Azt fontos azonban leszögezni, hogy a dengue-láz, a COVID-al ellentétben nem terjed emerről emberre, csak dengue-fertőző szúnyog csípésétől kaphatjuk el.



A legtöbb dengue-megbetegedés a kezdetekben tünetmentes marad. Az olimpia alatt megfertőződött emberek valószínűleg nem fognak tudni róla, hogy hordozzák a vírust, így könnyedén "hazavihetik" magukkal, ahol pedig a szúnyogok elterjeszthetik azt.

A tigrisszúnyog kiválóan alkalmazkodott Párizs városi környezetéhez. Csak minimális mennyiségű vízre van szüksége ahhoz, hogy lerakja tojásait - akár egy kis edény és néhány csepp víz is elegendő neki. Tojásai hónapokig elviselik a szárazságot és amint újra nedvesek lesznek, kikelnek.

Címlapkép forrása: Getty Images