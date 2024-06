Fordul a szél: a keleti hatalom drasztikus lépésre készül az ukrajnai háború miatt

Japán eddig igyekezett óvatos álláspontot felvenni az ukrajnai háborút illetően. Bár Tokió elítélte a háborút, valamint szankciókat is hozott Oroszország ellen, a G7-csúcs után viszont akár az ősi riválisnak számító Kínát is célba vehetik korlátozásokkal – írja a South China Morning Post.

Japán eddig kifejezetten tartózkodott attól, hogy Pekinggel szemben bármilyen korlátozó intézkedéseket hozzon, mivel sokan attól tartanak a szigetországban, hogy komoly válasszal kellene szembenézniük. Kisida Fumio japán miniszterelnök is részt vett az olaszországi G7-csúcson, ahol számos témát érintettek a felek. Az egyik ilyen volt az ukrajnai háború kérdése, amelynél ismét felmerült, hogy mégis hogyan lehetne azokat az országokat is büntetni, akik segítenek Moszkvának kikerülni a nyugati szankciókat. Ebben Moszkva egyik legnagyobb partnere egyértelműen Peking, ám sok ország – a saját érdekeit szem előtt tartva – eddig nem állt a keleti nagyhatalom elleni intézkedések mellé.

Tokió is eddig ilyen tartózkodó országnak számított, mivel attól tartottak, hogy az egyik legnagyobb kereskedelmi partnerüknek számító Kínától azonnal súlyos válaszokhoz vezetne, amely fájna a japán gazdaságnak.

A nem megerősített hírek szerint azonban a keleti hatalom is hajlandó beállni a nyugati szövetségesei mellé és szankcionálni a kínaiak és az oroszok közötti kettős felhasználású eszközök kereskedelmét. A lépés akár egyes japán vállalatok exportjának megtiltását is magába foglalhatja, így szinte bizonyosan érintve lenne miatta a szigetország gazdasága is. Kisida Fumio várhatóan nemcsak Kínát, hanem Indiát, Üzbegisztánt, Kazahsztánt és az Egyesült Arab Emírségeket is büntetheti, mivel ezek az országok is segítenek kikerülni Moszkvának a nyugati intézkedéseket.

Peking már korábban jelezte, hogy egy ilyen lépés esetén nem fog tétlen maradni és radikális választ fog adni a szigetország számára. Emiatt az is felmerülhet, hogy

Tokió valamilyen köztes utat fog választani: mindössze pár, kevésbé jelentős céget büntetnek, akik fölött szemet tud hunyni a keleti nagyhatalom,

mivel egyszerűen nem érné meg miattuk egy újabb szankciós háborúba kezdeni az egyik legnagyobb kereskedelmi partnere ellen.

Címlapkép forrása: Valeria Ferraro/Anadolu via Getty Images