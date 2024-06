Gigantikus Amerika-ellenes hármas szövetség alakulását jelezheti egy apró gesztus Moszkvától

Kína számára hátrányos helyzet alakult ki a Tumen folyón, mivel az ország hajói, csak a Japán-tenger előtti utolsó 15 kilométerig közlekedhetnek, azt követően Phenjantól és Moszkvától is engedélyt kell kérniük a továbbhaladáshoz. Az útvonalban ráadásul egy alacsony, öreg vasúti híd is akadályozó tényező, mivel csak a kisebb járművek férnek el alatta biztonságosan. A Tumen hajózásának kérdése viszont

már Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin májusi találkozóján is szóba került, így várhatóan a felek valamilyen konszenzusos megoldást fognak találni a kérdés rendezésére.

A terület történelmi sérelmeket is magába foglal, mivel a folyó a tengerpartig kínai területnek számított, ám az Orosz Birodalom még az 1860-ben elfoglalta, ettől kezdve Moszkva irányítása alatt áll. Peking már több alkalommal is jelezte az oroszoknak és Észak-Koreának is, hogy a helyzet megoldásért kiált. Ez ellen eddig Vlagyimir Putyin ágált, mivel attól tartott, hogy túl nagy befolyásra tehetnének szert a kínaiak Északkelet-Ázsiában. Az ukrajnai háború azonban teljesen új realitást hozott az erőviszonyokban, így a Kreml is áldását adhatja a legfontosabb szövetségese kérésére.

Putyin és Kim Dzsongun észak-koreai vezető között a kapcsolat 2023 második felétől kezdve kezdett elmélyülni, amikor az orosz alakulatok ellátási nehézségekkel küszködtek az ukrajnai frontvonalakon. Phenjan akkor Moszkva segítségére sietett, milliós nagyságrendben mentek a tüzérségi lőszerek a kelet-európai háborúba. Kínában, Észak-Koreában és Oroszországban közös, hogy mindegyik ország kormánya nagyon hűvös kapcsolatokat ápolt az Egyesült Államokkal, valamint törekszenek az amerikai hegemónia megtörésére.

A Tumen folyón engedélyezett közlekedés esetén Peking megígérte, hogy kiszélesíti az útvonalat, valamint megoldja az öreg híd okozta fennakadási problémákat.

A döntést Japánban feszülten figyelik, mivel egyértelmű Tokió számára, hogy a Tumen folyót a kínai parti őrségi hajók is használnák, ezért a Pekinghez tartozó biztonsági szervezetek is megjelennének a Japán-tengeren. Ez azt jelentené a szigetország számára, hogy a korábbiaknál nagyobb figyelmet kell szentelniük a térségre. Tokió kénytelen lehet a szintén feszült Szenkaku-szigetek térségéből átirányítani ide a parti őrsége egy részét, amivel a déli területen gyengülne meg.

Címlapkép forrása: Zhang Peng/LightRocket via Getty Images