Hatalmas lendületben vannak az oroszok a Donbaszban: térkép jött a legfrissebb területszerzésről

A Bild újságírója rendszeresen készít térképeket harctéri felvételek alapján, most újabb grafikát rakott ki X-oldalára, kifejezetten az Avgyijivkától nyugatra található Ocseretine térségéről.

Röpcke megállapítja: az orosz hadsereg továbbra is lendületben van a régióban, Novopokrovszkét elfoglalták az oroszok és Novoolekszandrivka 90%-a is orosz kézre került.

Ukrajna talán alig száz katonával próbálja tartani ezt a frontot, miközben az oroszok hetente ezer embert áldoznak fel a haladásért”

– állapítja meg a német újságíró.

Strong Russian advances around over the past seven days. fell & is 90% under Russian control.Ukraine tries to hold this front with maybe hundred soldiers while Russia sacrifices (KIA/WIA) a thousand men per week to advance. #NewsMap