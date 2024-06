Két cirkálórakétát lőttek ki egy ukrán hajóra - Felvételen a támadás eredménye

Találat érte az M/V Verbena ukrán tulajdonú, lengyel üzemeltetésű teherhajót is az Ádeni-öbölben. A két cirkálórakétával végrehajtott támadás következményeiről videófelvételt is közétettek, ezen jól láthatóak a hajó oldalán okozott károk.

This is how Ukrainian-owned, Polish-operated M/V Verbena cargo ship looks like after Houthi attacks.Two cruise missiles launched by Yemens Houthis struck the ship in the Gulf of Aden, severely injuring one of the crew. pic.twitter.com/UOOmyhGG1u