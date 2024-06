Videó: szabályosan rárontottak az orosz drónok az ukrán harckocsira – Egyértelmű a győztes

Friss felvétel mutatja be az ukrajnai háború egy újabb epizódját, amelyen egy ukrán tank – valószínűleg egy T-72B3 - nyílt mezőn végrehajtott rohama, és az ellene küldött orosz drónok összecsapása látható.

Ukrainian Tank takes several hits by drones while shelling a russian position and manages to leave the scene.South of Vil'shana, Kharkiv~49.755670, 37.770508 Unmapped/Undocumented AFV at 49.757098, 37.770701 @GeoConfirmed