A háború eleje óta mindenki ettől retteg, most kiderült, mikor következhet be

Az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetője - aki korábban a külügyi hírszerzést vezette - Olekszandr Litvinenko szerint Putyin taktikai atomfegyver bevetését rendelheti el, ha az orosz hadsereg katasztrofális vereséget szenved Ukrajnában - írta meg a The Times

Orosz tisztviselők - főként Dmitrij Medvegyev - Moszkva 2022-es inváziója óta gyakran fenyegetőznek azzal, hogy nukleáris fegyvereket vetnek be Ukrajna vagy épp a nyugati országok területén.

A fenyegetések gyakorisága azonban mostanra tompította a hatásukat, és egyes nyugati tisztviselők szerint Putyin blöfföl, amikor megpróbálja megfélemlíteni Kijev szövetségeseit.

Litvinenko szerint nem valószínű, hogy Putyin nukleáris fegyvereket vetne be addig, amíg Oroszország fölényben van a háborúban. Ugyanakkor figyelmeztetett:

az sem zárható ki teljesen, hogy egy katasztrofális vereség esetén Putyin ilyen eszközökhöz folyamodna.

Egy ilyen vereség az orosz frontvonalak összeomlását, a hadsereg dezertálását és moszkvai tüntetéseket válthatna ki. Putyin elnök ezért elrendelheti egy taktikai atomfegyver bevetését, ha az orosz hadsereget Ukrajnában szétverik

- jelentette ki az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetője.

A taktikai atomfegyvereket elsősorban harctéri vagy korlátozott csapásokhoz tervezték, és sokkal kisebb hatásfokkal rendelkeznek, mint a stratégiai nukleáris fegyverek, amelyek akár városokat is képesek a földdel egyenlővé tenni. Nukleáris fegyvert 1945 óta nem vetettek be háborús konfliktusban.

Litvinenko utalt arra is, hogy szerinte Vlagyimir Putyin semmiképp nem folyamodna a stratégiai nukleáris fegyverek bevetéséhez, mivel ez szinte biztosan egy harmadik világháborút váltana ki. Hozzátette, arra a forgatókönyvre is lát reális esélyt, hogy az orosz propaganda-média a vereséget is képes lenne valamilyen szintű győzelemként tálalni, ebben az esetben elkerülhetnék a pusztító fegyverek bevetését.

Olekszandr Litvinenkót márciusban nevezték ki az ukrán nemzetbiztonsági tanács élére. Korábban az ukrán külügyi hírszerzés vezetője volt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images