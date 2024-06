Kész a haditerv: Ukrajna egyszerűen kisöpörné az oroszokat a Krímről

Az cikk szerint az ukránok a jövőben szinte minden figyelmüket a 2014-ben egyoldalúan elcsatolt félszigetre fogják fordítani és mindent megtesznek majd annak érdekében, hogy visszaszerezzék a kulcsfontosságú területet.

Az oroszok számára egy itteni vereség nem pusztán vereség, hanem egyenesen megaláztatás lenne

– mondta Olga Hvosztunova, a Külpolitikai Kutatóintézet Eurázsia Programjának munkatársa. A Krímet tíz évvel ezelőtt viharos sebességgel vesztette el Kijev. Hirtelen ismeretlen fegyveresek jelentek meg a félszigeten, aztán hamar – szinte egyetlen nemzetközi szereplő által el nem ismert – népszavazást tartottak, majd Moszkva hamar kinyilvánította a terület annektálását. Egy hónappal később a Donbasz-medencében is harcok robbantak ki, ahol a szeparatista fegyveresek – orosz segítséggel – összetűztek az ukrán haderővel. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

egyik terület elcsatolását sem ismeri el, mindenütt következetesen hangsúlyozza, hogy nem lehet béke, ameddig ezek a területek vissza nem kerülnek újra Kijev ellenőrzése alá.

Az ukránok az elmúlt hetekben támadások sorozatát indították az orosz állások ellen a Krímben, így például több légvédelmi üteget ért támadás a félszigeten. Moszkva ráadásul súlyos vereséget szenvedett a tengeri színtéren, az ukránok tengeri drónok tucatjaival amortizálták le az orosz Fekete-tengeri Flottát, amelynek vissza kellett húzódnia az ukrán fronttól távolabbi kikötőkbe. A fejlemények eddig annyit tettek lehetővé az ukránok számára, hogy újrainduljon a kulcsfontosságú tengeri gabonaszállítás. A lépésnek azonban hosszútávú következményei is vannak: a félsziget lehetőséget ad arra, hogy a birtokosa szinte az egész Fekete-tengerre kiterjessze a hatalmát. Ennek megtörése pedig már egy további lépést jelezhet Kijev részéről.

A Krímről kapnak javarészt utánpótlást a Dél-Ukrajnában harcoló orosz alakulatok is, ezért a félsziget elleni csapások, a Herszon és Zaporizzsjában tartózkodó katonák számára is zavart okozhat.

A támadás egyik kulcsmomentuma az lehet, ha az orosz megszállást szimbolizáló Krími hidat megtámadják az ukránok, amely egyszerre jelezheti az ukránok megindulását egyszerre több hadszíntéren is. Az ukrán hadvezetés még 2024 elején fogalmazott úgy, hogy az év végéig biztosan célba veszik az objektumot, mivel annak „elpusztítása elkerülhetetlen”. Moszkva is érzékeli a fokozódó veszélyt: növelték az óvintézkedéseket az átkelő körül. Közben már arra is felkészülnek, hogy minden óvintézkedés ellenére a híd végzetes találatot kap, ezért igyekeznek alternatív útvonalakat kidolgozni.

Az elmúlt támadások azt bizonyították, hogy a kulcsfontosságú Krím egyáltalán nem sebezhetetlen, ezért lehet keresnivalója itt egy ukrán támadásnak. A cikk szerint Kijev az első F-16-osok érkezésétől fogva főleg a félsziget elleni műveletekhez fogja bevetni azokat, mivel a cél egyértelműen az lesz, hogy a lehető legtovább gyengítsék az orosz védelmi állásokat, ezzel pedig lehetőség nyíljon egy átfogó támadásra az oroszok ellen déli irányba. Moszkva viszont nem engedheti meg magának, hogy elveszítse a Krímet, mivel az nagyon súlyos megaláztatással is járna együtt. Ennek a lehetősége is

arra késztetheti Vlagyimir Putyint, hogy a valódi békéről kezdjenek el tárgyalni Ukrajnában.

