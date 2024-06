Kicsi a bors, de erős: vízre bocsátották az oroszok az utolsó csúcsmodern Buján-M-et

Az Orosz Föderáció haditengerészetének parancsnoka, Alekszandr Mojszejev admirális nyilatkozata szerint a Sztavropol a Balti Flottához fog csatlakozni ötödik Buján-M osztályú korvettként. A nyilatkozat szerint az oroszok nyugati határvidékén fog szolgálatot teljesíteni, valamint a szükség esetén máshol is bevethető. A kisméretű korvett terve az orosz Zielonodolszki Tervező Irodában született meg.

Az eredeti elképzelés az volt, hogy építsenek egy olyan kis vízkiszorítású vízi járművet, amely a part menti sekély vizeken, valamint a folyók torkolatvidékén is bevethető.

A korábbi méreteken azonban valamelyest növeltek: a teljes vízkiszorítás 560 tonnáról 950-re emelkedett, míg a hajó hossza 61,8 méterről 74,1 méterre növekedett. A kis tüzelőerő helyett viszont jelentős fejlesztéseket végrehajtva, Kalibr-NK rakéták kilövésére alkalmas fegyverezettel szerelték fel. A mérete még mindig alkalmas arra, hogy a kisebb nyílású helyeken is elférjen, így például hidak alatt, vagy zsiliprendszereken keresztül tud közlekedni. Az oroszok közben egy ennél nagyobb hajókat gyártó projektet is folytattak, ezek a tengeri misszióra tervezett Karakurtok. A Bujánok kivitelezését a nyugati szankciók elodázták, mivel eredetileg több nyugati alkatrészt is beszereltek volna.

️ Today in Tatarstan, the small rocket ship Stavropol of project 21631 Buyan-M was launched.This is already the 12th ship in the series. It will join the Baltic Fleet. Its length is 74.1 meters, and its total displacement is 949 tons. pic.twitter.com/J1Ut1II7iM