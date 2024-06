Másodpercek kellettek a tragédiához: csúnya baleset történt a világ legforgalmasabb kereskedelmi útvonalán

A balesetet egy holland kotróhajó okozta, amely motorhiba miatt irányíthatatlanná vált, majd nekisodródott a kikötőben horgonyzó szingapúri tankerhajónak.

Az ütközés következtében a Marine Honour nevű üzemanyagszállító egyik olajtartálya megrepedt, és mintegy 400 tonna alacsony kéntartalmú fűtőolaj ömlött a tengerbe.

Az olajszennyezés különösen érzékenyen érintette a népszerű üdülőszigetet, Sentosát. A strandklubok látogatói arról számoltak be, hogy még három nappal az incidens után is sötét és olajos volt a víz, és az erős szag sem múlt el. A baleset következtében a környék több strandját is lezárták.

A helyi hatóságok szerint az első felmérések nem jeleztek jelentős károkat a tengeri ökoszisztémában, Kua Kay Yaw önkéntes szerint azonban még korai lenne megnyugodni:

Jó jel, hogy ma nem láttunk veszélyben lévő vadon élő állatokat, de figyelemmel kell kísérnünk a helyzetet. Eltarthat egy darabig, amíg meglátjuk az olajszennyezés valódi hatásait.

A szingapúri kormány közlése szerint mintegy 1500 önkéntes jelentkezett segítségnyújtásra. A munka nagy részét azonban szerződéses munkások végzik; vasárnap többeket láttak Sentosa homokján fekete halmokat lapátolni és az olajos hullámok között dolgozni.

A hatóságok mintegy 1,5 kilométernyi olajelnyelő gátat helyeztek ki a strandok közelében és más védett területeken. Emellett diszpergáló vegyszereket is engedtek a vízre, amelyek segítségével gyorsabban lebomlik az olaj.

