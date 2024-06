Minden eddiginél veszélyesebb fejlesztéssel rukkoltak elő az ukránok: már tényleg nem tudnak hová menekülni az oroszok

Az ukrán haderő honlapján bemutatták a legújabb fejlesztésű pilóta nélküli tengeri drónt, amely az eddigieknél is jobban megkeserítheti az orosz hadihajók életét.

Az orosz fekete-tengeri hadiflotta a korábbiakban rengeteg veszteséget szenvedett el, ezzel pedig Kijev gyakorlatilag elérte, hogy Moszkva számára már csak néhány biztonságosnak tekintett zug maradhasson a Krím környéki vizeken. Az ukránok meglepetésszerű sikereihez nagyban hozzájárultak a saját fejlesztésű tengeri drónok (USV), amelyek több orosz hadihajót is elsüllyesztettek korábban.

Most egy újabb, a víz felszínén közlekedő pilóta nélküli hajót mutatott be az ukrán haditengerészet Odesszában. A Stalker 5.0 többfunkciós haditengerészeti drón technikai adatai impozánsak.

Az ígéretek szerint a hatótávolsága 600 kilométer, miközben az 5 méter hosszú, 1,2 méter széles eszköz akár 150 kilogrammnyi robbanóanyag célba juttatására is képes.

Különleges képessége, hogy akár apró logisztikai platformként is bevethető, ezzel szállítható fegyver vagy ellátmány is.

New Ukrainian kamikaze USV: STALKER 5.0600 km range, equipped with Starlink.150 kg warhead.60K euro unit cost. pic.twitter.com/j14na9UfuF — Clash (Report) June 16, 2024

A meghajtásért egy 60 lóerős benzinmotor felel, amellyel akár a 75 km/h-s sebességet is képes elérni. A kommunikációs csatornát a Starlink biztosítja az ukránoknak. Egy eszköz ára körülbelül 60 ezer euró.

Az USV-k a háború alatt egyre nagyobb figyelmet kaptak, miután sikeres támadásokat hajtottak végre az orosz flotta járművei ellen. Később már más feladatokra is elkezdték alkalmazni ezeket, így például megfigyelési feladatokra is alkalmas. A hatékony eszközöket látva más országok haditengerészetei is tengeri drónok fejlesztésével kezdtek el foglalkozni.

A címlapkép illusztráció, azon egy szintén ukrán fejlesztésű Magura V5 USV látható. Címlapkép forrása: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images