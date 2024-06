Felvétel: csúnyát bakizott Joe Biden, a Fehér Ház sem hagyta szó nélkül a dolgot

Joe Biden amerikai elnök legutóbbi, állítólagos incidense során többen azt állították, hogy a hétvégi, hollywoodi adománygyűjtő eseményén Bident a vele egy színpadon szereplő Barack Obamának kellett levezetnie a színpadról. Ezt cáfolandó, a Fehér Ház további felvételeket osztott meg a jelenetről, amelyek szerintük azt mutatják, hogy

BIDEN CSAK AZÉRT ÁLLT MEG, HOGY A KÖZÖNSÉG TAPSÁT ÜDVÖZÖLJE.



Thats a wrap on record-setting Democratic fundraiser for Joe Bidens reelection campaign (netting $28M). Former President Barack Obama and President Joe Biden offer final waves to Peacock Theater crowd as Obama then grabs Bidens hand to lead him offstage following 40-minute pic.twitter.com/xbE2jf3jdz — Chris (Gardner) June 16, 2024

Ez mindent elmond arról, hogy a republikánusok mennyire kétségbeesettek

- nyilatkozta az ügyben Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivője sajtótájékoztatóján, majd hozzátette: "ezek a manipulált videók rosszhiszeműen készültek."

A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy az amerikai választók jobban aggódnak a 81 éves Biden életkora és rátermettsége miatt, mint a pár napja 78. életévét betöltő Trump szellemi és egészségügyi alkalmasságát illetően.

Donald Trump a közösségi oldalán fűzött megjegyzést a videóhoz.

Tényleg azt akarjátok, hogy ő legyen az elnök?

- írta a volt republikánus elnök.

Verifiably false. Heres the ending of Saturday's fundraiser for Biden. He absolutely did not need to be left off the stage. Stop lying. pic.twitter.com/3o0PUxZUpS — Victoria (Brownworth) June 17, 2024

Az előző videót is publikáló New York Post bulvárlap a múlt héten arról is beszámolt, hogy Biden egy ejtőernyős bemutató során "elkalandozott" Olaszországban, és a G7 többi vezetőjének "kellett őt visszahúznia, hogy fókuszáljon."

JUST IN: President Biden appears to start wandering off at the G7 summit and has to be handled back in. Italian Prime Minister Giorgia Meloni was seen grabbing Biden to bring him back to the group. This wasn't the only awkward encounter between the two. Biden was caught on pic.twitter.com/xf8NizIVgH — Collin (Rugg) June 13, 2024

Rishi Sunak brit miniszterelnök azonban azt mondta, hogy az amerikai elnök mindössze udvariasságból váltott pár szót az ejtőernyősökkel, mielőtt Giorgia Meloni olasz kormányfő közölte volna vele, hogy sorakozzanak fel egy kézfogásra. Az interakcióról készült, az X-en, a korábbi nevén Twitteren megosztott kliphez egy közösségi megjegyzést csatoltak arról, hogy azt megvágták.

Címlapkép: Joe Biden, a Demokrata Párt elnökjelöltje integet beszéde után a Delaware állambeli Wilmingtonban az amerikai elnök-, valamint képviselőházi és részleges szenátusi választások éjszakáján 2020. november 3-án. Címlapkép forrása: MTI