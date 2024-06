Felvételek: nem mindennapi ajándékkal örvendeztette meg Kim Dzsongunt Vlagyimir Putyin

Putyin 24 év után látogatott el Észak-Koreába, ahol látványos fogadtatásban részesült Kim Dzsongun részéről. Az észak-koreai vezetővel kétórás tárgyalást követően átfogó stratégiai partnerségi egyezményt írtak alá.

A TASZSZ hírügynökségnek Jurij Usakov orosz elnöki asszisztens elárulta, hogy

Kim Dzsongun Putyintól egy orosz gyártmányú Aurus limuzint, egy teáskészletet és egy tengernagyi kardot kapott ajándékba. Az észak-koreai vezető cserébe Putyint ábrázoló műalkotásokat, köztük egy mellszobrot adott át az orosz elnöknek.

Kim Dzsongun februárban már kapott ajándékba egy Aurust Putyintól, ezzel ő lett az első olyan külföldi vezető a világon, akinek orosz elnöki autót adtak. Egy ilyen márkájú autó a türkmenisztáni elnök járműparkjában is szerepel, de azt kereskedelmi forgalomban vásárolták.

Putyin otthon és külföldön is Aurus márkájú autóban utazik, ahogy a miniszterelnök és a miniszterek is ilyen autót használnak. Az Oroszországba érkező külföldi vezetők is Aurusokban utazhatnak.

A Sky News szerint az Aurusok gyártása 2018-ban kezdődött: személyesen Putyintól jött a parancs, hogy Oroszországnak legyen egy saját gyártású luxusautómárkája.

A cég honlapja szerint az Aurus limuzin „Oroszország első luxusautója” és „Oroszország ipari, tudományos és technológiai potenciáljának reneszánszát” képviseli.

Teljesen páncélozott, és egy 4,4 literes, ikerturbós V8-as hibrid motorral működik.

A Reuters azt írja, Kim Dzsongun nagy gépkocsirajongó: számos külföldi luxusautót birtokol, amelyeket valószínűleg becsempésztek az országba, mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai tiltják luxustermékek Észak-Koreába történő bevitelét. Az észak-koreai diktátort látták már egy Maybach limuzinnal, több Mercedesszel, egy Rolls-Royce Phantommal és egy Lexus sportkocsival.

A Kim Dzsongunnak adott ajándék limuzinról fotók is készültek:

PUTIN'S GIFTS TO KIMPutin gave him a Russian-made Aurus luxury limousine along with an admiral's dagger and a tea set.It's the second time he's given Kim an Aurus this year, the previous time being in February.Kim called Putin the dearest friend of the Korean people. pic.twitter.com/2QH3Zi9ZXI