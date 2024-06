Megkapja a világ egyik legjobb fegyverét Ukrajna: érkezik az RHC-155-ös

Az RHC-155-ösök a német Panzerhaubitze 2000 önjáró tarack L/52-es lövegének továbbfejlesztett verzióját párosítják az új brit Boxer páncélozott járművekkel. A kifejezetten gyors és mozgékony járműveket a tűzerejük teszi félelmetessé:

öntöltő lövegük 2,5 perc alatt 22-23 lövés leadására képes, maga mögé utasítva az eddigi rekordtartó svéd Archereket, melyek "csak" 20 lövést tudnak ennyi idő alatt leadni.

️The Armed Forces of Ukraine will receive 54 units of the latest RCH 155 wheeled self-propelled artillery systems. This was reported on June 18 by the press service of the Franco-German defense giant KNDS. pic.twitter.com/gTaCf0lkVv