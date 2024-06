Nagyon örültek Putyinnak a világ legsötétebb diktatúrájában

Vírusként terjed az interneten az a videó, amelyen Pavel Zsarubin orosz propagandista boldogan konstatálja, hogy az Észak-Koreai lakosság nem akármilyen dalt énekel Putyin tiszteletére: a tömeg a "Pesznya o Rogyine" (magyarosan általában "Drága föld"-nek fordítják) dal azon sorát énekli, melyben arról áradoznak, hogy a világon sehol máshol nincs ekkora szabadság.

You can't make this up! ⬇️Russian propagandist Zarubin is happily reporting from North Korea that an old Soviet song I dont know any other country where people can breathe so freely is playing at the Kim Il Sung Square to commemorate Putins visit to the country. pic.twitter.com/oZwNnRGDx6