Súlyos problémával szembesült a nyugati szuperhatalom: lehet, hogy egy az egyben a kukába kerül a szupermodern vadászgép fejlesztése

Bajban van az Egyesült Államok a csúcsmodern vadászgépek fejlesztésénél. Az F-35-ösket fejlesztő Lockheed Martin folyamatosan késedelmekkel áll elő, míg a Boeing teljesítménye egyszerűen nem felel meg az elvártnak – írja a Defense One.

A múlt héten egy meglepő nyilatkozatra lettek figyelmesek az amerikai hadiiparban jártas szakemberek: David Allvin tábornok elutasította, hogy elkötelezze magát a jövőbeli Next Generation Air Dominance (NGAD) repülőgép megépítése mellett. A kijelentést azért kap nagy figyelmet, mivel korábban ez a program felelt azért, hogy a jövőben is biztosítsa az Egyesült Államok légifölényét a riválisokkal szemben. A Frank Kendall, az amerikai légierő tisztségviselője elmondta, hogy a költségvetési megszorítások miatt felül kell vizsgálni a projektet.

Csak hogy tisztázzuk, a tanácskozás még folyamatban van. Még nem született döntés. Sok nagyon nehéz lehetőséget vizsgálunk, amelyeket mérlegelnünk kell

– mondta Allvin. Washington még 2024-ben szeretné kihirdetni, hogy melyik hadiipari vállalat nyeri el a csúcsmodern gépek fejlesztésének lehetőségét, de előfordulhat, hogy már jövőre csúszik a dátum. A késlekedés hátterében az sejlik fel, hogy nem igazán alakul kedvezően a két jelölt versenye. A Boeing vezetésével kapcsolatban több kritikát is megfogalmaztak korábban, a Lockheed Martin pedig állandó késésekkel és nem túl költséghatékony fejlesztéseiről híresült el.

Az NGAD esetleges eltörlésével viszont éppen a Lockheed Martin járhatna jól, hiszen az szinte automatikusan a jelenleg is szolgálatban lévő F-35-ösök szolgálati idejét.

A Defense One információi szerint a verseny egyébként is inkább az ötödik generációs vadászgépet kifejlesztő cég oldalára billen, mivel a nehézségek ellenére több tapasztalata van hasonló projektekben, valamint a vezetőséget is megbízhatóbbnak találja a légierő. Az NGAD várhatóan nagyon drága, körülbelül 300 millió dolláros gépeket fog majd jelenteni, de a drónokkal kapcsolatos új ismeretek a légifölényt biztosító program újragondolására késztetik az amerikaiakat.

Címlapkép forrása: Getty Images