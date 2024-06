Bizarr és váratlan dolog történt Putyin külföldi útján: egyszerűen kihajították az orosz delegációt

Az orosz delegáció tagjai, köztük Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Beluszov védelmi miniszter és több miniszterelnök-helyettes, előbb léptek be a tárgyalóterembe, mint ahogy azt az illemszabályok megkövetelik.

Az ilyen magas szintű találkozók alkalmával ugyanis az a szokás, hogy megvárják, amíg az észak-koreai vezető behívja őket, miután ő és vendége, jelen esetben Vlagyimir Putyin elnök, belépett.

A kirúgott csoport tagjai protokollt sértettek és előbb elfoglalták helyüket. Ekkor történt a kellemetlen incidens: Lavrov panaszkodni kezdett valami miatt, mire

Egy észak-koreai tisztviselő felszólította őket, hogy hagyják abba tevékenységüket és távozzanak.

Van egy protokollunk. Mi hívjuk önöket az asztalhoz. Vezetőink hamarosan csatlakoznak hozzánk"

- lehetett hallani a tisztviselő szavait.

