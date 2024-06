Egyre nagyobb a káosz: több mint félmillió ember menekült el az erőszakos bandák miatt

Az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezetének (IOM) új jelentése szerint a haiti fegyveres bandák összecsapásai miatt március óta már közel 580 ezer ember kényszerült otthona elhagyására.

A karibi szigetországban március elején több fegyveres csoport egyesítette erejét annak érdekében, hogy elfoglalják a főváros, Port-au-Prince stratégiai fontosságú területeit, és lemondásra kényszerítsék Ariel Henry akkori miniszterelnököt.

A bűnbandák átvették az irányítást a rendőrőrsök felett, tűz alá vették az ország nemzetközi repülőterét, amely közel három hónapig zárva maradt, és megrohamozták Haiti két legnagyobb börtönét.

Az IOM frissen közzétett jelentése szerint a több mint félmillió ember kitelepítése főként annak köszönhető, hogy az emberek a fővárosból más tartományokba menekülnek, ahol nincsenek meg a támogatásukhoz szükséges források.

Az ENSZ szervezet már márciusban több mint 362 ezer belső menekültről számolt be Haitin. Azóta a déli régióban - amelyet 2021-ben földrengés is sújtott - jelentősen megemelkedett, 116 ezerről 270 ezerre nőtt az országon belül menekülők száma.

Szinte az összes belső menekültet olyan közösségek fogadják be, amelyek már most is túlterhelt szociális ellátással és rossz infrastruktúrával küzdenek,

ami újabb aggodalmakat kelt a feszültségek miatt, amelyek további erőszakot válthatnak ki" - áll a jelentésben.

Az év első három hónapjában több mint 2500 embert öltek vagy sebesítettek meg az országban.

A többszörösen természeti katasztrófa sújtotta Haiti Jovenel Moise elnök 2021-es meggyilkolása után süllyedt káoszba. Az országnak azóta csak ügyvivő kormányfője és elnöke van, a parlament nem működik, és a legfelsőbb bíróság is képtelen ellátni a feladatát, mert törvényhozás hiányában nem tudnak kinevezni bírókat. A belpolitikai káosz kialakulása óta a kormány fokozatosan veszíti el az ellenőrzést az állam mind nagyobb része felett, az irányítást pedig fegyveres bandák vették át, elharapózott a törvénytelenség és az erőszak.

A bandák már a főváros 80 százalékát, és a kulcsfontosságú utakat is ellenőrzésük alatt tartják, Haiti fő tengeri kikötője pedig továbbra sem működik.

A folyamatos fegyveres konfliktusok miatt sokan élnek ideiglenes menedékhelyeken, köztük iskolákban és oktatási intézményekben.

Május végén Garry Conille-t, az UNICEF latin-amerikai és karibi irodavezetőjét nevezte ki Haiti ideiglenes miniszterelnökévé az országot irányító átmeneti tanács.

Címlapkép forrása: Getty Images