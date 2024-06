Csúnyán szakadt félbe az orosz mentőakció: oda egy BREM-1-es

A különféle műszaki mentőjárművek minden fegyveres erő fontos alkotóelemei: biztonságba vontatják a bajba jutott, vagy találatot kapott páncélosokat, legénységük apróbb javítások elvégzésére is képes, ugyanakkor jobbára védtelenek, így nem véletlen, hogy az ukrán drónok népszerű célpontjai.

Az X-en (korábban Twitter) jelent meg egy videó, amin egy bajba jutott orosz BMP-t egy BREM-1-es páncélozott műszaki mentő próbál meg arrébb vontatni.

A BREM-1 lényegében egy torony nélküli, emelődaruval ellátott T-72-es harckocsi, fegyverzete mindössze egy nehézgéppuskából áll, ami elméletileg légvédelmi feladatok ellátására hivatott, hiszen a jármű papírforma szerint ritkán merészkedik olyan területre, ahol szárazföldi ellenfelekkel kerülhetne szembe.

A nehézgéppuska a videón látható mentőjárművön most nem segített sokat: az ukrán FPV drónok megsemmisítették, a mentésre váró gyalogsági harcjárművel együtt.

