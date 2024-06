Itt vannak az oroszellenes szankciós csomag részletei - Fontos új elem került fel!

A szankcióscsomag legizgalmasabb és új eleme, hogy

megtiltja az orosz eredetű cseppfolyósított földgáz (LNG) újraexportálását az uniós vizeken,

de magát az importot nem tiltja be, így az LNG továbbra is áramolhat a blokkba Oroszországból. Gázpiaci szakértők szerint az intézkedésnek csekély gyakorlati hatása lesz, mivel az EU kikötőin keresztül Ázsiába irányuló gázszállítás az orosz LNG-exportnak csak mintegy 10%-át teszi ki.

Ahogy az alábbi grafikonon is látható, a Kreml LNG-értékesítésből származó bevétele nagyot zuhant a háború 2022 februári kirobbantását követően, 2023 márciusa óta azonban bár a korábbinál jóval alacsonyabb szinten, de többé-kevésbé stabilan alakulnak a bevételek.

A csomag ezen felül

Az EU soros elnökségét július 1-jéig betöltő Belgium az X közösségi médiaplatformon úgy kommentálta a 14. szankcióscsomagot, hogy az

a kiskapuk bezárásával maximalizálja a meglévő szankciók hatását.

Összességében 47 új szervezet és 69 magánszemély került fel az uniós szankciós listára, így a lista már 2200-ra bővült. A csomagot várhatóan az uniós külügyminiszterek hétfői ülésén hagyják jóvá hivatalosan - közölték a diplomaták.

