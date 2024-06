Nagyon súlyos biztonsági rést talált a keleti nagyhatalom Amerika pajzsán: pánikolnak Washingtonban

A jelentés szerint a kínai cégek által megvásárolt területek között olyan fontos katonai bázisok is szerepelnek, mint a floridai MacDill légibázis, a kaliforniai Camp Pendleton tengerészgyalogsági bázis, az észak-karolinai Fort Liberty (korábban Fort Bragg) és a texasi Fort Cavazos (korábban Fort Hood). Egy térképet is közzétettek, amely bemutatja ezeket a területeket és azok közelségét az amerikai katonai létesítményekhez. Robert S. Spalding III., az amerikai légierő nyugalmazott vezérőrnagya szerint

a stratégiai helyszínek közelsége miatt ez aggasztó.

A korábbi parancsnok hangsúlyozta, hogy ezek a helyszínek hírszerzési adatgyűjtésre is alkalmasak lehetnek, és a tulajdonosok befolyásolhatják a helyi politikát is.

